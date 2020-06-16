قانون «قيصر»: لتكن حرباً!
الجيش يرصد تحركات معادية على محاور في ريف إدلب الجنوبي ويتعامل معها
روسيا تؤكد: سنواصل دعم سورية ولن نتركها في هذه الأيام العصيبة
حكومة الزعبي الثامنة
الجيش يتصدى لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في ريف السلمية
إيران وروسيا تدعوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية
إعفاء رئيس مجلس الوزارء المهندس عماد خميس من منصبه
لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
الأسعار والدخل في سورية، أي ميزان؟
قبيلة عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك وأحفاده سيقاتلون الغزو التركي
ريف الرقة .. مسلحو تركيا يعتقلون أكثر من 30 شاب ويهددون بحرق المزيد من الأراضي الزراعية
الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة شرق الفرات السورية
الخارجية: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن معاناة السوريين
مظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد” والاحتلال الأمريكي
إصابات بين الجنود الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية بقاعدة التاجي شمالي بغداد

كشف ملابسات سرقة منزل باللاذقية.. والقبض على الفاعلين بينهم الخادمة

تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي قدره (٩) آلاف دولار أمريكي من منزل إحدى المواطنات والقبض على الفاعلين. 


وبالتوسع بالتحقيق تبين تورط الخادمة التي تعمل بمنزل المواطنة (زينب . ح) مواليد ١٩٧٣ وذلك بالتعاون مع شريكها (دريد . ك) مواليد ١٩٧٠ واعترفا بتصريف المبلغ عن طريق المدعو (ماهر. غ) ١٩٧٦ الذي تم إلقاء القبض عليه واسترداد المبلغ بعد أن قام بتصريفه ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً .  

 

 


وزارة الداخلية السورية