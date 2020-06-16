كشف ملابسات سرقة منزل باللاذقية.. والقبض على الفاعلين بينهم الخادمة

تمكن فرع الأمن الجنائي باللاذقية من كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي قدره (٩) آلاف دولار أمريكي من منزل إحدى المواطنات والقبض على الفاعلين.



وبالتوسع بالتحقيق تبين تورط الخادمة التي تعمل بمنزل المواطنة (زينب . ح) مواليد ١٩٧٣ وذلك بالتعاون مع شريكها (دريد . ك) مواليد ١٩٧٠ واعترفا بتصريف المبلغ عن طريق المدعو (ماهر. غ) ١٩٧٦ الذي تم إلقاء القبض عليه واسترداد المبلغ بعد أن قام بتصريفه ، وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً .



وزارة الداخلية السورية