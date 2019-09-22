كشف ملابسات جريمة قتل فتاة في حمص وإلقاء القبض على القاتل خلال ساعة فقط

وردت معلومات إلى قسم شرطة الشماس في حمص بوجود جثة فتاة في حي الادخار بمدينة حمص والجثة بالعقد الثاني من العمر مصابة بطلق ناري في الصدر ولا يوجد ما يشير إلى الفاعل.



وبعد جمع المعلومات والتحري تبين أن المغدورة تدعى ( ف. ش ) ومن خلال التنسيق بين القسم المذكور وشرطة ناحية حديدة بريف حمص تم التوصل لكشف هوية القاتل خلال ساعة فقط وألقي القبض عليه وضبط بحوزته مسدس حربي، وتبين أنه يدعى ( م . ن )، وبالتحقيق معه لدى فرع الأمن الجنائي في حمص اعترف بقيامه بقتل المغدورة بسبب خلافات شخصية معها ولرفضها الزواج منه، حيث أطلق النار عليها في حي الادخار بحمص من مسدسه الحربي، ثم هرب واختبئ في منزل شقيقته بقرية بعيون في حمص.



تمت مصادرة أداة الجريمة، ويجري العمل على تقديم القاتل مع المصادرات إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

وزارة الداخلية