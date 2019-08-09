كشف عملية تزوير وثائق الميكرو باصات العاملة على خطوط دمشق وريفها

وردت معلومات إلى فرع مرور ريف دمشق حول وجود عدد كبير من الميكرو باصات تعمل على عدة خطوط بشكل غير نظامي ( إفراز مؤقت لمدة خمسة عشر يوماً صادر عن فرعي مرور دمشق وريف دمشق، وثلاثة أشهر صادر عن لجنة نقل الركاب المشتركة ).



ومن خلال المراقبة المستمرة ورصد حركة الميكروباصات المذكورة، وبعد توجيه عدة دوريات من قسم المباحث بفرع مرور ريف دمشق للتأكد من نظامية خطوطها والأوراق التي بحوزة سائقيها تبين بأن جميعها مزورة، وكذلك وثائق الفرز المؤقت أيضاً مزورة من تواقيع وأختام ، ودلت التحقيقات أن الوثائق المزورة التي بحوزة سائقي الميكروباصات احضرها لهم شخص يدعى ( م . ك ) يعمل سائق سرفيس على أحد الخطوط،وذلك مقابل مبالغ مالية .



تم نصب الكمين اللازم له وتمكنت دورية من مباحث مرور ريف دمشق من إلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تزوير الوثائق بالاشتراك مع عدة أشخاص متوارين يقومون بتزوير الوثائق بواسطة كمبيوتر وطابعة واسكنر، ويقومون ببيعها للسائقين لقاء المنفعة المادية.



ومازالت التحقيقات والأبحاث مستمرة معه لإلقاء القبض على المتوارين، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.



