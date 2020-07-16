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كشف حقائق صادمة .. الظهور الأول للطفل السوري المغتصب في لبنان

ظهر الطفل السوري المغتصب في لبنان للمرة الأولى ليكشف المزيد من الحقائق حول حياته وحادثة اغتصابه في منطقة سحمر بالبقاع الغربي.

حيث روى الطفل السوري محمد، تفاصيل صادمة عن واقعة اغتصابه وكشف جوانب من حياته الشخصية لأول مرة، خلال تقرير مع الإعلامي طوني خليفة .

وأكد الطفل أنه كان يخفي ما يحصل معه عن والدته، لأن مغتصبيه هددوه بالقتل، منوها بأنهم كانوا يقابلونه على الطريق ويضربونه.

وقال الطفل السوري إنه لا يعرف والده لأنه تركهم منذ سنين وسافر إلى سوريا، فقال: "أنا بيي تركنا وما بيتعرف علينا هو مش بيّ، تركنا ولا بيدق بيسأل عني".