كساد في مبيع إسطوانات الغاز لدى السورية للتجارة.. والإستهلاك يرتفع 10 بالمئة خلال شهر رمضان

كشف مدير عمليات الغاز في شركة المحروقات " أحمد حسون" أن سيارات الشركة العامة للمحروقات والشركة السورية للتجارة تجول كل المناطق حالياً تبحث عن مشترٍ لها بسبب كساد الغاز، فيومياً يوزع في دمشق وريفها 45 ألف أسطوانة.



وأنه بعد تطبيق توزيع الغاز عبر البطاقة الذكية لم يعد بإمكان المعتمدين التلاعب بتوزيع المادة لأن المعتمد لا يحصل على أسطوانات الغاز إلا إذا كان لديه جهاز للبطاقة الذكية، ولا يتم تزويده بأسطوانات الغاز مرة أخرى إلا إذا باعها عبر البطاقة الذكية، وهذا الأمر تتم مراقبته من شركة محروقات عبر الإنترنت.



و أوضح عن زيادة استهلاك أسطوانات الغاز خلال شهر رمضان إلى 10% لأن الأغلبية في هذا الشهر يعتمد على طهو أكثر من صنف من الطعام، على التوازي يقل استهلاك الأكل الجاهز، مشيراً إلى وجود حسابات دقيقة تمنع حصول أي أزمة في الغاز فالأزمة ولّت ولن تعود -كما قال-.



ونفى حسون تخفيض مدة توزيع أسطوانات الغاز عبر البطاقة الذكية إلى 18 يوماً، فهذا الإجراء تم اتخاذه في محافظة حلب فقط نظراً للاعتماد الأساسي على تلك المادة بسبب التدمير شبه الكامل للبنية التحتية للكهرباء هناك، بينما لاتزال مدة التوزيع على ما هي عليه كل 23 يوماً في كل المحافظات الأخرى، مشيراً إلى أن تلك المدة مدروسة بشكل جيد.



وصرح حسون عن نيّة الشركة بإعادة صيانة جميع أسطوانات الغاز وإصلاحها من كل الأعطاب قبل تسليمها إلى المواطن، حيث تكون مختبرة خالية من (التنفيس والتهريب)، مشيراً إلى أن هناك دراسة لإعادة الإعلان عن تأمين أختام بلاستيكية تركب لمرة واحدة، حيث تكون الأسطوانة موثوقة الوزن.



