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كرز سوريا على المائدة الروسية

شق الكرز السوري طريقه إلى السوق الروسية، بعدما أغلق الاتحاد الأوروبي أبوابه أمام الشحنات الزراعية القادمة من سوريا، في إطار العقوبات المفروضة على دمشق.


وذكرت وكالة “تاس” الروسية نقلا عن مصدر مطلع، أن أول دفعة من الكرز السوري، بـ60 طنا ستشحن قريبا من سوريا على أن تصل بعد نحو 20 يوما إلى روسيا.

وقبل اندلاع الأزمة السورية في 2011، كان محصول الكرز السوري، ولاسيما الذي يتم جمعه في بلدة سرغايا القريبة من الحدود اللبنانية يصدر إلى أوروبا، لكن الشركات الأوروبية رفضت شراء الفواكه والتوت من سوريا، بعد إدراجها في قائمة العقوبات الأوروبية.


يشار إلى أن السوق الروسية تعد سوقا واعدة للمنتجات السورية، حيث يبلغ تعداد سكان روسيا نحو 145 مليون نسمة، كما أن موسكو تفرض حظرا على استيراد المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، ما سيفسح المجال أمام المنتجات الزراعية السورية للتوسع في هذه السوق.

 


المصدر: “تاس”