كرات الطاقة السحرية : اصنعوها بأنفسكم من أجل الشفاء وتحقيق الأمنيات. طريقة بسيطة ونتائج خارقة !

هذه الطريقة بسيطة بشكل خارق. حتى لو كنتم لم تقوموا بإعداد كرات طاقة من قبل، فأنتم إذا طبقتم ما هو موجود في هذه المقالة، ستتوصلون إلى هذا. هذه الكرات لها استخدامات متعددة. يمكنكم أن تحضّروها لأنفسكم، أو للآخرين. ربما تفعلون هذا من أجل تحقيق أمنية، من أجل مشروع، من أجل شفاء جسدي أو/ وعاطفي، الخ.



كيف تصنعون كرة طاقة :



من الأفضل أن تكونوا متآلفين مسبقاً مع فكرة التواصل مع الطاقة الكونية لتصنعوا كرة طاقة.

عندما تشعرون بأنكم متواصلون مع هذه الطاقة، يمكنكم أن تخلقوا كرتكم بالطريقة التالية :

افركوا يديكم الواحدة بالأخرى بضع ثوانٍ لتنشيط دورة الطاقة في الشاكرات (مراكز الطاقة) الثانوية في يديكم.

ثم قربوهما اليد الواحدة من الأخرى إلى حدود مسافة 1 أو 2 سنتم. في هذه اللحظة، ستفكرون بأمنيتكم وستتصورونها في خلال تحقيقها.

الآن تصوروا جيداً الطاقة الكونية وهي تصل إلى تجويف يديكم وتخرج تحت شكل شعاعين ينضمان إلى بعضهما.واصلوا هذا التصور، ثم أبعدوا يديكم تدريجياً بمقدار ما تكبر الكرة.

عندما تبلغ تقريباً حجم بالون صغير (يمكنكم أن تصنعوا منه بالوناً أكبر إذا أردتم)، يمكنكم، إذا رغبتم، أن تتسلوا بجعلها تمر من يدٍ لأخرى لتروا إذا كان باستطاعتكم أن تشعروا بها جيداً (اطمئنوا فهذا سيأتي مع الوقت والتمرين).

الآن تستطيعون أن ترسلوها حتى تتحقق رغبتكم :

إذا كانت لكم، اجعلوها تدخل بكل بساطة فيكم.إذا كانت لشخص آخر، أرسلوها مع تصور الكرة تدخل فيه.إذا كانت أمنية، يمكنكم أن تتصوروا هذه الأمنية وترسلوها في هذه الصورة.

سأشرح بواسطة مثل : أنتم ترغبون بسيارة جديدة، ولهذا عليكم أن تروا أنفسكم مع هذه السيارة، وأنتم تقودونها، تركنونها أمام منزلكم، تنظفونها، الخ.

عندما تشعرون أنكم مركزين بشكل جيد على تصوركم، أرسلوا الكرة وسترونها تصل في الصورة وتغمر كل شيء بطاقتها.

قووا طاقتكم بالفكر :

من الممكن أن تقووا طاقتكم مستخدمين التفكير الإيجابي الخلاق.بالفعل، الفكر هو طاقة وهذه الطاقة يمكن استخدامها لتقوية الطاقة الكونية.بهذه الطريقة، أنتم تساعدونها.

يكفيكم أن تتلفظوا بعبارات لها علاقة بما تطلبون خلال إعدادكم للكرة. من المهم ألا تستعملوا تعابير سلبية، فقط تعابير إيجابية، كما إذا كنتم حقاً متأكدين أنكم تمتلكون ما تطلبونه.

مثلاً : تريدون أن تشفوا من مرض، عليكم أن تستخدموا أفكاراً مثل “أنا في طور الشفاء”، “صحتي تتحسن من أفضل لأفضل”، وليس “مرضي يتحسن” لأن كلمة مرض حاملة لطاقة ما تعانون منه ويجب ألا ترتبطوا بهذه الطاقات.

ملاحظة : كلما مارستم هذه الطريقة أكثر، كلما أصبحت كرات الطاقة لديكم أقوى.

ستشعرون في النهاية بالطاقات تمر في جسمكم وستتوصلون حتى إلى رؤيتها ورؤية الكرة.

إذا أعجبتكم هذه المقالة التي قدمناها لكم، شاركوها مع كل من تعرفون.