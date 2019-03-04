كثرة مشاهدة «التلفاز» في منتصف العمر قد تسبب «الخرف»

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً والذين يشاهدون التلفاز أكثر من ثلاث ساعات ونصف يومياً هم أكثر عرضة لخطر فقدان الذاكرة.



وكشفت الدراسة التي أجريت على أكثر من 3600 من كبار السن ممن يقبلون بشراهة على مشاهدة الأفلام الوثائقية أو برامج الواقع، أن نسبة مشاهداتهم العالية لتلك البرامج التلفزيونية قد تكون سببًا في التقليل من قدرتهم على تذكر الكلمات بنسبة تصل إلى 10 في المائة.



وأشار باحثون الى أن الإفراط في التركيز في برامجك المفضلة قد يؤدي إلى إجهاد معرفي ومن ثم يؤدي بدوره إلى فقدان الذاكرة.



وكشفت النتائج التي نشرت في مجلة ساينس ريبورتس أن الأشخاص الذين قضوا أكثر من ثلاثة ساعات ونصف الساعة أمام التلفاز في اليوم اصابهم انخفاضًا ملحوظًا في متوسط “الذاكرة الكلامية”، ويتراوح بين ثمانية وعشرة في المائة على مدى السنوات الست.



وفي دراسة أجرتها الدكتور دايزي فانكورت الباحثة البارزة في قسم العلوم والصحة السلوكية بأحد الجامعات في لندن، قالت فانكورت أن مشاهدة التلفزيون قد يكون له فوائد تعليمية من خلال مشاهدة الأفلام الوثائقية وفوائد أخرى حيث تعتبر هي وسيلة للحد من التوتر.



ولكنها شددت في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يحاول كبار السن ممن يتعدى اعمارهم سن الخمسين، أن يوازنوا بين مشاهدة التلفاز مع الأنشطة المتباينة الأخرى.



وأضافت: “نسبة مشاهدة التلفزيون في دور الرعاية لا تزال مرتفعة، بسب فقدان سيطرة لدى النزلاء على مشاهداتهم اليومية”.