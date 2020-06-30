كتلة هوائية شديدة الحرارة اعتبارا من الخميس

تتعرض البلاد بعد غد الخميس لكتلة هوائية شديدة الحرارة قصيرة قادمة من منطقة الخليج العربي مترافقة مع مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا وتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية اعتبارا من يوم الخميس لتبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت وفق الراصد الجوي شادي درويش.وحذر درويش في تصريح لـ سانا اليوم من خطر التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصراً ومن خطر اشتعال الحرائق وخاصة في المناطق الحراجية داعيا إلى عدم وجود المواد المعقمة في السيارات خلال ساعات النهار.



ولفت درويش إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض اعتبارا من مساء يوم الأحد القادم مع تغير مصدر الكتلة الهوائية خلال منتصف ونهاية الأسبوع القادم لتعود بشكل تدريجي إلى معدلاتها الطبيعية موضحا أن معدلات الحرارة خلال شهر تموز تصل إلى 36 درجة في مدينة دمشق.