مسلحون مدعومون تركياً يحرقون أراضٍ زراعية في الباب شرق حلب
الرقابة المالية في سوريا: أكثر من 13 مليار ليرة قيمة عمليات الفساد المكتشفة في 2019
بيان حول استجابة وزارة الصحة لجائحة فيروس كورونا المستجد
ريف دير الزور.. سكان غرانيج يتظاهرون ضد “قسد” مطالبين بالإفراج عن المعتقلين
مجهولون يفجرون خط لنقل النفط بحقل التنك في ريف دير الزور
المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تواصل التنقيب عن الآثار في عفرين
إصابة مدني بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ريف درعا
“قسد” تشن حملة أمنية جديدة بمساندة طيران الاحتلال الأمريكي في دير الزور
مصرع القائد الحقيقي لتنظيم “القاعدة” في سوريا
الطائرات الأمريكيّة تتدخل لصالح الجولاني على خط القتال في ادلب
قسد تسمح بعودة حاملي الإقامات الأوروبية للحسكة دون اجراءات الحجر الصحي
ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور

كتلة هوائية شديدة الحرارة اعتبارا من الخميس

تتعرض البلاد بعد غد الخميس لكتلة هوائية شديدة الحرارة قصيرة قادمة من منطقة الخليج العربي مترافقة مع مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا وتؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو 4 إلى 5 درجات مئوية اعتبارا من يوم الخميس لتبلغ ذروتها يومي الجمعة والسبت وفق الراصد الجوي شادي درويش.وحذر درويش في تصريح لـ سانا اليوم من خطر التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 12 ظهراً حتى 4 عصراً ومن خطر اشتعال الحرائق وخاصة في المناطق الحراجية داعيا إلى عدم وجود المواد المعقمة في السيارات خلال ساعات النهار.

ولفت درويش إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض اعتبارا من مساء يوم الأحد القادم مع تغير مصدر الكتلة الهوائية خلال منتصف ونهاية الأسبوع القادم لتعود بشكل تدريجي إلى معدلاتها الطبيعية موضحا أن معدلات الحرارة خلال شهر تموز تصل إلى 36 درجة في مدينة دمشق.