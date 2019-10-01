كتب.. أفلام.. موسيقى - ركن هادئ في المكان الأشد صخباً

وسط كل هذه الفوضى، في عالم يضج بالصراخ والثرثرة، استطاعت إناس جمال الدين أن تتخذ لها ركناً صغيراً ملأته بالكتب والأفلام والموسيقى، ودعت إليه صحبة ممن يرغبون مشاركتها التأمل والكلام الهامس والاستمتاع بالفن. غير أن الراغبين كانوا كثراً، أكثر مما توقعت، فإذا بالركن الصغير يتحول إلى ميدان شاسع، وبضعة الكتب والأفلام والتسجيلات.. صارت مكتبة كبيرة وغنية.



“BMA” هو اختصار لاسم الغروب الذي انشأته جمال الدين على فيسبوكBooks, Movies, Art, Music & Science (كتب, أفلام, فن, موسيقى, وعلوم)، وبعد أربع سنوات, هو عمر الغروب، صار عدد الأعضاء 117 ألفاً, يرتادون مكتبة تضم الآلاف من الكتب الالكترونية الأدبية والعلمية والفنية، وعدداً أكبر من الأفلام والتسجيلات الموسيقية، مع انفتاح على النقاش الهادئ وتبادل الرأي والأفكار..



أرادت إناس, وهي طالبة تجارة واقتصاد اختصاص محاسبة, أن تجمع المهتمين بالثقافة، وأن تتيح المشاركة لكل الراغبين أياً كان اختصاصهم، ومن هنا اتسمت الخيارات والمناقشات بلغة سلسلة تجعل المضمون المختار بعناية في متناول الجميع. تقول: “أردنا تقديم محتوى ثقافي متنوع بشكل بسيط وعفوي، وطرح أفكار وإجراء مناقشة متحضرة, وتوفير البيئة الحاضنة لكل شخص يمتلك موهبة أو يريد تعزيز اهتمامه أو صقل موهبته”. وتضيف: “رغبنا في تغيير الصورة الشائعة لاستخدام السوشيال ميديا, حيث اعتاد الكثيرون على الدخول لمجرد اللهو وتضييع الوقت، أو للتنمر والعراك وتوجيه الأذى للآخرين”.



ينقسم الغروب إلى فئتين: فئة مختصة بتقديم المعرفة والدعم، وفئة متلقية ومستفيدة تنمي معرفتها وتطورها، وترتبط الفئتان عبر نظام تبادلي جميل: “فيد واستفيد”.



تتنوع المنشورات في الغروب حسب الاختصاصات، فهناك فئة مختصة بنشر الكتب في مختلف المجالات: فكرية, أدبية, علمية, فلسفية.. وتعتمد طريقة النشر على وضع صورة للكتاب مع نبذة صغيرة عنه.



وفئة أخرى مختصة بالعلوم من أخبار ومقالات, حيث يتم طرح فكرة علمية بأسلوب بسيط ومفهوم من أجل النقاش..



وهناك الفئة المختصة بالسينما, والتي تنشر كل عناوين الأفلام الحديثة وحتى القديمة, مع شرح مختصر لفكرة الفيلم. في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة, مثلاً، تم تقديم كل عناوين الأفلام التي تناولت هذا الشأن..



وأيضاً هناك الفئة المختصة بالفن, تضم كل أنواع الفنون, أدب, فن تشكيلي, موسيقى, غناء.. وتمتاز هذه الفئة بانقسام محتواها إلى فئتين, الأولى تنشر أهم العروض الفنية في العالم مع شرح تفصيلي لها, والثانية تنشر مواهبها وتطلب الآراء والدعم من الأعضاء الاخرى.



وفئة مختصة بالمثيولوجيا تنشر المواضيع والصور والوثائقيات من العالم، فضلاً عن الفئة الخاصة بنشر الإنجازات السورية العلمية والأدبية داخل الحدود وخارجها.



أطلق الغروب، منذ تشكيله في عام 2015، مبادرات عديدة, منها توزيع الكتب على الناس بشكل دوري ومجاني للتشجيع على القراءة, وبدءاً من الشهر القادم سيكون هناك دعوات لنشاطات عديدة تدعم الفئات الموجودة في الغروب من كافة الاختصاصات.



تقول إناس جمال الدين: “نجحنا اليوم في خلق عالم افتراضي خاص بنا, بعيد كل البعد عما هو شائع، وثمة متسع للجميع ممن يستطيعون تطبيق مبدأ (فيد واستفيد) في عالم الثقافة والإبداع”.



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