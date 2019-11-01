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كتاب "عشرة أسرار للنجاح و السلام الداخلي"

ترجمة رنده القاسم

- السر التاسع : "الإنسان... كنز مقدس"* (كتاب "عشرة أسرار للنجاح و السلام الداخلي" - للكاتب الأميركي الدكتور واين ولتر داير)
انك الابداع المقدس للرب، و لا يمكنك فصل نفسك عمن خلقك. حاول ان تفكر بالرب لا كشخص، و لكن كحضور. انه الحضور ذاته الذي يُنبت البذور في الأرض، و يحرك النجوم في السماء و يمرر فكرة في ذهنك.فكر بالرب و كأنه محيط و أنت كأس، و عندما تغمس كأسا في المحيط سيكون كأس الرب، و رغم أنه ليس بكبر و لا قوة المحيط، و مع ذلك هو الرب. عندما تفصل نقطة مياه عن المحيط تكون ضعيفة و تتبخر في النهاية. فسر الاحتفاظ بقدسيتك يكمن في الاتحاد مع الرب، و حين تفصل نفسك عنه ستفقد قوة النبع، القوة التي تسمح لك بأن تخلق في حياتك ما تتمناه تماما و تستمتع ببهجة أنك حي.أحد الأسباب الرئيسية لميلنا نحو الانفصال عن "المصدر" يعود إلى الأنا التي في دواخلنا. الأنا هي الفكرة التي تملكها عن نفسك، الفكرة بأنك ما تقوم به و ما تملكه. تؤكد الأنا على أنك منفصل عن أي شيء مفقود في حياتك و أن عليك بذل طاقة كبيرة للوصول إلى ما تفتقده. في عالم الأنا، يوجد الرب خارجك ككيان تخشاه بل و حتى تخشى قدسيتك.أنت "جزء من الرب" . أنت لست جسدك و لا شخصيتك و لا انجازاتك، بل أنت جزء من ذكاء مقدس خلق كل شيء في هذا الكون. تذكر أن ما من صدف في الكون،و أنت جزء مكمل من القوة المقدسة ، قوة الحب الحاضرة أبدا. اعتمد على هذا المصدر بتذكير نفسك دائما أنه يشملك أيضا.أنت جزء من الرب ظهرت هنا تماما في الوقت المناسب و ستغادر في اللحظة المناسبة. فالذكاء المقدس الذي خلق كل شيء لا يرتكب أي خطأ و كل الكون يوجد في حالة تكامل و أنت جزء خارق منه. و في كل مرة تشعر بالذنب أو الخوف أو الكره أو القلق من رفض الآخرين لك فانك تنكر قدسيتك و ارتباطك مع الرب.

Ten Secrets For Success And Inner PeaceDr. Wayne W. Dyer