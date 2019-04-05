كانت جدتي تعالج بالبصل هذه الأمراض ال 12

عرف كلنا فوائد البصل للصحة، لذلك ننصح بإضافته إلى الأطباق سواء كانت نيئة أم مطهوة. إنه فعال أيضاً في معالجة السعال والمغص عند الأطفال الرضع كما لتنظيف الهواء داخل المنزل. لنكتشف إذن 12 طريقة للاستفادة من فوائد البصل في العلاج بطريقة طبيعية كما فعلت جداتنا !



البصل علاج طبيعي متعدد الاستعمالات لأنه غني بالمواد المعقمة والمضادات الحيوية بسبب نسبة الكبريت المرتفعة فيه. وهو يساعد جسمكم أيضاً على محاربة الجذور الحرة التي تسبب الامراض المزمنة. يحفز البصل ايضاً جهاز المناعة، يساعد على إيقاف التقيؤ، معالجات التهابات الجهاز التنفسي والمساعدة في علاج أمراض أخرى عديدة مزمنة.



إليكم بضع طرق بسيطة وصحية لاستخدام البصل في علاج العديد من المشاكل الصحية :



السعال :



قشروا بصلة وقطعوها إلى اثنتين وضعوا ملعقة كبيرة من السكر البني على كل قطعة ثم غطوهما لمدة ساعة. سيخرج منهما سائل، اشربوا منه ملعقتين لمرتين باليوم لتتخلصوا من سعالكم.



الكبريت الموجود في البصل لديه خصائص مضادة للبكتيريا تقتل الميكروبات المسؤولة عن السعال.



يلعب الكبريت أيضاً دور المنظف من السموم وتخليص الجسم منها.



خصائصه المضادة للالتهاب تحدّ من الجفاف والالتهاب الذي ينتج عنه خلال نوبة سعال.



تساقط الشعر :



اغلوا القليل من الماء مع بصلة بداخله واستخدموا السائل بعد الشامبو لمحاربة تساقط الشعر وجعله ينمو من جديد.



خصائص هذا السائل المضادة للميكروبات تخلصكم من القشرة وتشجع إعادة نمو الشعر، بينما توقف مضادات الأكسدة تساقط الشعر وتساعد على تقويته.



احتقان الصدر :



اهرسوا بصلة واصنعوا منها عجينة بإضافة زيت جوز الهند. استخدموا فوطة نظيفة، ضعوا فيها العجينة واصنعوا منها كمادة تغطون بها صدركم.



يقوم البصل بدور مضاد حيوي طبيعي ويقوي جهاز المناعة. البخار المتصاعد من البصل يحرر البلغم. الذي يؤدي إلى السعال. من صدركم.



المغص عند الأطفال الرضع :



لتخفيف المغص عند الأطفال، اغلوا بصلة صفراء مقطعة إلى قطع صغيرة في القليل من الماء واتركوها تبرد قبل أن تصفّوها. أعطوا لطفلكم ملعقة صغيرة من السائل كل ساعة حتى يهدأ.

البصل لديه خصائص ترخي العضلات، تقوي عضلات المعدة وتنظم الهضم.



لسع الحشرات :



ضعوا بصلة أو عصير البصل الطازج على اللسعة. خصائص البصل المضادة للالتهاب تخفف من الالتهاب والانزعاج الذي تسببه لسعات الحشرات.



التهاب الأذن :



قشروا بصلة وقطعوها إلى شرحات. ضعوها في جورب ثم ضعوا الجورب على أذنكم وثبتوه مكانه بواسطة منديل. اتركوه هكذا حتى يختفي الألم.



الجروح :



استخدموا قشر البصل للجروح. إنه يوقف النزيف بسرعة ويعقم الجرح. خصائصه المضادة للالتهابات تساعد على شفاء الجرح، بينما خصائصه المضادة للميكروبات تمنع تلوثه.



التهاب الحنجرة :



حضروا نقيعاً من قشور البصل مع الماء. اشربوا منه قليلاً وتغرغروا به. إذا كان طعمه لا يحتمل، يمكنكم أن تضيفوا إليه الحامض والعسل.



خصائص البصل المضادة للالتهاب تحدّ من الالم ومن التهاب حنجرتكم.



التقيؤ :



قشروا بصلة واستعملوا عصيرها. حضروا شاياً من النعناع ثم اتركوه يبرد. اشربوا ملعقتين صغيرتين من عصير البصل وانتظروا خمس دقائق. ثم اشربوا ملعقتين كبيرتين من شاي النعناع. كرروا العملية حتى تتوقفوا عن التقيؤ.



تنظيف الهواء :



ينظف البصل الهواء عن طريق امتصاص البكتيريا والفيروسات. قطعوا بصلة إلى اثنتين وضعوهما في المكان الذي ترغبون في تنظيفه.



الحروق الطفيفة أو ضربات الشمس :



افركوا البصلة الطازجة على الحروق لتتجنبوا التهابها. المركبات الكبريتية في البصل تسّرع تجدد البشرة وتخفف من الحروق والاحمرار.



الحمى :



قطعوا شرائح رفيعة من البصل. اسكبوا القليل من زيت جوز الهند على باطن قدمكم وضعوا الشرائح الرفيعة على قوس كل قدم. غلفوا قدمكم بلطف بواسطة فيلم نايلون شفاف وغطوها بجورب. ستزيل البصلة السموم والبكتيريا وأمراض الجسم خلال الليل.