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كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية.. الجيش اللبناني يعلن توقيف خلية تابعة لتنظيم “داعش”

وقف الجيش اللبناني اليوم السبت، عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم “داعش”، كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن قيادة الجيش اللبناني أصدرت بياناً قالت فيه: “تمكنت مديرية المخابرات في الجيش من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت في صدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني، وأظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية هو الإرهابي المتواري عن الأنظار خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون التي وقعت بتاريخ 21 /8 /2020”.

وأضاف البيان أنه “تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة، وتبين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تم ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة”.

وكانت قيادة الجيش اللبناني قد أكدت في البيان المذكور أن “استئصال هذه الخلية يأتي ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها”.