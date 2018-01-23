كاظم الساهر يتلقى انتقادات قاسية بعد إقصائه يمان قصار
وضع النجم كاظم الساهر نفسه في مواجهة مع حشد كبير من الجمهور العربي أمس عقب عرض حلقة من حلقات الموسم الثاني من برنامج The voice kids والتي شهدت إقصاء كاظم للمتسابق السوري يمان قصار بعد جولة المواجهة التي جمعته بالطفلين السوريين زياد أمونة وتيم الحلبي حيث قدم الثلاثة أغنية “خطرنا على بالك” للفنان طوني حنا كما قدم الأطفال الثلاثة موالاً قبل الأغنية.
وكان لافتاً حسب الجمهور هو براعة يمان في أداء الأغنية وجمال صوته الذي أشعل معركة بين المدربين الثلاثة كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني في حلقة “الصوت وبس” التي مر بها يمان قبل أن يقع خياره على كاظم لينضم لفريقه.
وأكدت تغريدات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يمان كان الافضل على الإطلاق ويأتي بعده زياد الذي يتمتع بصوت جميل جداً أيضاً بينما كان الأضعف الطفل تيم الحلبي بحسب التعليقات لتتابع سهام النقد لكاظم الساهر على هذا القرار.
وكان كاظم قد برر قراره باختيار تيم خلال الحلقة بالقول: “أنا أحتاج هذا اللون في فريقي” قاصداً اللون الذي يغنيه تيم، فيما أكد كاظم أن اختياره لتيم لا يعني أنه أفضل و إنما الجميع قدموا الأغنية ببراعة كبيرة وهو ما جعله في حيرة كبيرة قبل الاختيار واعداً يمان وزياد بالغناء معهما حيث قال: “أكيد بدنا نغني مع بعض” بينما وجهت نانسي عجرم له اللوم على وضع الأصوات الثلاثة في مواجهة مع بعضها البعض.
التعليقات بعد قرار كاظم اتسمت بالحدة وتوجيه انتقادات قاسية له ووصل هاشتاغ البرنامج للترند العالمي حيث احتل المرتبة الرابعة وجاء في إحدى التغريدات على تويتر: “بحب ذكر الاستاذ كاظم أنه هاد البرنامج اسمو أحلى صوت مش أحلى لون غنائي واختيارك غير منصف للأسف .. يمان قصار أحلى صوت “.
وجاء في تغريدة أخرى: “يمان قصار انظلم والسبب غير مقنع للأسف يا كاظم”.
فيما أتبع مغرد ثالث: “هو إزاي واحد زي يمان قصار ما يخدش ذا فويس كيدز !!! كاظم الساهر عمل أكبر ظلم في حياتو بجد” .
وجاءت تعليقات أخرى لتؤكد أن يمان تعرض لظلم كبير على يد كاظم وكذلك المشترك المصري خالد الفايد الذي ظلمه تامر حسني بحسب المغردين.
من جهته الطفل يمان قصار لم يتأخر بالتعبير عن موقفه وذلك عبر حسابه الرسمي على انستغرام حيث نشر صورة له وهو يرتدي لباس الاعياد وعلّق عليها: “رح قول أنو الخير فيما اختاره الله وألف مبروك لصديقي تيم .. احكولي شفتو الحلقة وشو رأيكن”.
التعليقات على حساب يمان جاءت لتؤكد أن كاظم ظلمه وأنه أحلى صوت في البرنامج.
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