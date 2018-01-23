كاظم الساهر يتلقى انتقادات قاسية بعد إقصائه يمان قصار

وضع النجم كاظم الساهر نفسه في مواجهة مع حشد كبير من الجمهور العربي أمس عقب عرض حلقة من حلقات الموسم الثاني من برنامج The voice kids والتي شهدت إقصاء كاظم للمتسابق السوري يمان قصار بعد جولة المواجهة التي جمعته بالطفلين السوريين زياد أمونة وتيم الحلبي حيث قدم الثلاثة أغنية “خطرنا على بالك” للفنان طوني حنا كما قدم الأطفال الثلاثة موالاً قبل الأغنية.

وكان لافتاً حسب الجمهور هو براعة يمان في أداء الأغنية وجمال صوته الذي أشعل معركة بين المدربين الثلاثة كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني في حلقة “الصوت وبس” التي مر بها يمان قبل أن يقع خياره على كاظم لينضم لفريقه.

وكان لافتاً حسب الجمهور هو براعة يمان في أداء الأغنية وجمال صوته الذي أشعل معركة بين المدربين الثلاثة كاظم الساهر ونانسي عجرم وتامر حسني في حلقة “الصوت وبس” التي مر بها يمان قبل أن يقع خياره على كاظم لينضم لفريقه.

وأكدت تغريدات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يمان كان الافضل على الإطلاق ويأتي بعده زياد الذي يتمتع بصوت جميل جداً أيضاً بينما كان الأضعف الطفل تيم الحلبي بحسب التعليقات لتتابع سهام النقد لكاظم الساهر على هذا القرار.

وأكدت تغريدات المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يمان كان الافضل على الإطلاق ويأتي بعده زياد الذي يتمتع بصوت جميل جداً أيضاً بينما كان الأضعف الطفل تيم الحلبي بحسب التعليقات لتتابع سهام النقد لكاظم الساهر على هذا القرار.