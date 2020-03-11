كازاخستان: من المحتمل تأجيل عقد جولة «أستانا» القادمة

أعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي، أمس، عن احتمال تأجيل عقد الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية في العاصمة نور سلطان.



ونقلت وكالة «سانا» عن تليوبردي قوله في تصريح صحفي: إنه عند اختتام الاجتماع السابق في كانون الأول الماضي ورد اقتراح عقد الاجتماع التالي في آذار الحالي ولكن الوضع تغير الآن ومن الممكن تماماً ألا يعقد الاجتماع في شهر آذار.



وكانت الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا عقدت في نور سلطان في العاشر والحادي عشر من كانون الأول الماضي، وجددت الدول الضامنة لعملية أستانا في ختامها تأكيد التزامها القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها ورفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.



وأسس مسار أستانا في العام 2017 بهدف إيقاف إطلاق النار في سورية وإيجاد حل سياسي في البلاد، وتعتبر روسيا وإيران والنظام التركي هي الدول الضامنة لهذا المسار الذي عقدت الجولة الأولى منه في بداية الثلث الأخير من كانون الثاني من العام نفسه.يأتي إعلان كازاخستان عن احتمال تأجيل عقد الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية في العاصمة نور سلطان، بعد توتر كبير شاب العلاقات بين روسيا والنظام التركي الذي يعتبر هو الضامن للإرهابيين، إثر العملية العسكرية التي بدأها الجيش العربي السوري في ريفي إدلب وحلب بدعم من روسيا ودحره التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي هناك.



وكالات