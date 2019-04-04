كازاخستان: محادثات أستانا حول سورية في الـ 25 و الـ 26 من نيسان.. وبيدرسون يرغب بالمشاركة

أعلن نائب وزير خارجية كازاخستان مختار تليبيردي أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سورية من المقرر عقدها يومي الـ 25 و الـ 26 من نيسان في العاصمة الكازاخية نور سلطان “أستانا سابقاً”.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن تليبيردي قوله اليوم إنه “لم تصلنا بعد تأكيدات رسمية لكن هذه معلومات أولية”.



وفيما يتعلق بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في محادثات أستانا قال تليبيردي “هذا يتوقف على الدول الضامنة لعملية أستانا.. وهو شيء ليس مستبعداً بالطبع” مشيراً إلى أن بيدرسون أعرب مؤخراً عن رغبته بالمشاركة في هذه المحادثات.



وعقد أحد عشر اجتماعاً بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.



واتفق رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا في البيان الختامي لقمتهم التي عقدت بمدينة سوتشي في الرابع عشر من شباط الماضي على عقد اجتماع أستانا المقبل حول الأزمة في سورية خلال شهر نيسان.