الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

كازاخستان: محادثات أستانا حول سورية في الـ 25 و الـ 26 من نيسان.. وبيدرسون يرغب بالمشاركة

أعلن نائب وزير خارجية كازاخستان مختار تليبيردي أن الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سورية من المقرر عقدها يومي الـ 25 و الـ 26 من نيسان في العاصمة الكازاخية نور سلطان “أستانا سابقاً”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن تليبيردي قوله اليوم إنه “لم تصلنا بعد تأكيدات رسمية لكن هذه معلومات أولية”.

وفيما يتعلق بمشاركة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في محادثات أستانا قال تليبيردي “هذا يتوقف على الدول الضامنة لعملية أستانا.. وهو شيء ليس مستبعداً بالطبع” مشيراً إلى أن بيدرسون أعرب مؤخراً عن رغبته بالمشاركة في هذه المحادثات.

وعقد أحد عشر اجتماعاً بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية أكدت في مجملها الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

واتفق رؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا في البيان الختامي لقمتهم التي عقدت بمدينة سوتشي في الرابع عشر من شباط الماضي على عقد اجتماع أستانا المقبل حول الأزمة في سورية خلال شهر نيسان.