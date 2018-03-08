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كازاخستان: الدول الضامنة تعد بياناً حول مستقبل التسوية السورية

 

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمانوف أن الدول الضامنة لعملية أستانا (إيران وروسيا وتركيا) بصدد اعتماد بيان مشترك في لقائهم الذي يعقد 16 آذار يتضمن مستقبل التسوية في سوريا.

وقال عبد الرحمانوف في تصريح صحفي في العاصمة الكازاخستانية اليوم الأربعاء: “وفقاً لمعلوماتنا، وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا، يعتزمون اعتماد بيان مشترك. لديهم النية لذلك. ومن المحتمل أن يعكس هذا البيان الاتجاهات الرئيسية للتقدم المحرز في عملية أستانا، بما في ذلك توقيت الجولة القادمة (أستانا-9)”.

وأضاف: “لدينا آمال كبيرة جداً في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية البلدان الضامنة لعملية أستانا، لأنهم لا يعتزمون فقط تلخيص العمل الذي قاموا به خلال العام الماضي، ولكن أيضاً التطورات الأخيرة المأساوية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تشهدها الغوطة الشرقية. هم سيحددون سبل مواصلة العمل ضمن إطار عملية أستانا”.

ولفت عبد الرحمانوف إلى أن كازخستان تريد رؤية “تدابير ثقة متبادلة” بين الحكومة السورية وفصائل (المعارضة المسلحة) فيما يتعلق بقضية الإفراج عن المعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين.

يذكر أن الجولة الأخيرة من مباحثات أستانا، جرت يومي 21 و22 كانون الأول الماضي، وتلتها خطوات أخرى في إطار التسوية السورية، منها المحادثات بين الأطراف السورية تحت إشراف الأمم المتحدة في فيينا، ومؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي الروسية أواخر كانون الثاني الماضي.

المصدر: إنترفاكس

 

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