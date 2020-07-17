كارثة بيئية في البحر الأحمر.. وبريطانيا تدعو للتدخل العاجل

حذرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم، من خطر حدوث كارثة بيئية في البحر_الأحمر بسبب تسرب النفط من السفينة العائمة "صافر".



وقالت الخارجية البريطانية، في تغريدات عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن «تسرب النفط من الناقلة صافر سيتضرر منه 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، الكثير منهم أصلا بحاجة لمساعدات إنسانية، وعدم القدرة على الوصول إلى الميناء سوف يقيد إمكانية إيصال المساعدات للعديد من اليمنيين الذين يعتمدون عليها».



وأضافت الوزارة، أن «التعافي بسبب تسرب النفط قد يستغرق 25 سنة، ويمكن أن يتلوث بسببه 8000 بئر ما يعني قلة في توفر المياه وزيادة الأمراض، إضافة إلى 60 منظمة إغاثة قد تضطر لقطع خدماتها عن 7 ملايين شخص بسبب عدم سلامة الهواء».



وأعلن مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة "عبد الله المعلمي" في كلمته أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الخاصة بخزان صافر أن «خزان صافر يهدد اليمن والعالم والملاحة الدولية».



وأوضح المعلمي أن «المخاطر الكبيرة التي ستنجم عن التسرب النفطي من خزان صافر سوف تؤثر على الكثير من مناحي الحياة، وقد تتسبب في كارثة تحتاج إلى سنوات للتخلص من آثارها».