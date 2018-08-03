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كابلات دمشق تعلن عن اختبار لتعيين 89 عاملا من الفئتين الرابعة والخامسة

أعلنت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق عن إجراء اختبار للتعاقد مع 89 عاملا من الذكور لتعيينهم بالفئتين الرابعة والخامسة بموجب عقود سنوية للعمل لديها بأعمال انتاجية وخدمية.

وحددت الشركة في إعلان لها  حاجتها الى 60 عاملا من حملة الشهادة الاعدادية وشهادة ممارسة مهنة لتعيينهم بأعمال انتاجية و29 عاملا من حملة الشهادة الاعدادية بأعمال خدمية منهم 14 عاملا من حملة شهادة سوق عمومية والباقي من حملة الشهادة الاعدادية فقط على أن يتم حجز 50 بالمئة لذوي الشهداء أو المصابين بحالة العجز التام من الأب والأم والزوجة والأولاد والأخوة.

وبينت الشركة أن تقديم الأوراق المطلوبة في ديوان الشركة بالقدم “حوش بلاس” مفرق صحنايا اعتبارا من الـ 15 من أب الجاري ولغاية الـ 10 من أيلول القادم.

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