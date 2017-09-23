كائن غريب بجوار الملك فيصل يضع “التعليم السعودية” في مأزق!

أعرب وزير التعليم السعودي أحمد العيسى، اليوم، عن أسفه على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في أحد المقررات.

وقال العيسى في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية”، وأضاف: “وقد بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله”.