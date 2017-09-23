ادلب تحت النار ، قتال قريب بين الفصائل فما السبب !!
المعلم: العلاقات السورية اللبنانية ثابتة، سورية ماضية في مكافحة الإرهاب
"إس-200" السورية تسقط طائرة إسرائيلية
الجيش يسيطر على قرى حلبية وزلبية والقصبي في ريف دير الزور الغربي ويقضي على عدد من الإرهابيين بريف حماة الشمالي
استشهاد امرأة وإصابة أربعة أشخاص بينهم طفلة جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو داعش على سلمية
الدفاع الروسية: تدمير مراكز إسناد ومدرعات ومستودعات أسلحة ونقاط تمركز لإرهابيي جبهة النصرة بريف إدلب
الدفاع الروسية توجه تحذيراً حازماً للقوات الأمريكية في سوريا
موسكو: “قسد” تدخل مناطق “داعش” بريف دير الزور دون قتال, وهجوم “النصرة” في حماة جاء بتحريض من الاستخبارات الأمريكية
الكرملين يحدد رأيه في التصرفات الأمريكية في سوريا
القوات السورية والتركية تتبادلان قصفاً مدفعياً على حدود الاسكندرون
تمهيدا للإنفصال عن الوطن الأم انتخابات كردية تحت غطاء الفدرلة
بوتين إلى تركيا لتحديد مصير إدلب
سفينة الإنزال ” تسيزار كونيكوف” دخلت المتوسط متجهة إلى سوريا
البترودولار في دائرة الهجوم
الدفاع الروسية: مسلحو “قسد” يدخلون تشكيلات "داعش" دون عوائق

كائن غريب بجوار الملك فيصل يضع “التعليم السعودية” في مأزق!

أعرب وزير التعليم السعودي أحمد العيسى، اليوم، عن أسفه على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع علىكائن غريب بجوار الملك فيصل يضع “التعليم السعودية” في مأزق! ميثاق هيئة الأمم المتحدة في أحد المقررات.

وقال العيسى في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تأسف وزارة التعليم على الخطأ غير المقصود الذي ظهر في صورة التوقيع على ميثاق هيئة الأمم المتحدة في مقرر الدراسات الاجتماعيات والوطنية”، وأضاف: “وقد بدأت الوزارة بطباعة نسخة مصححة من المقرر وسحب النسخ السابقة، وشكلت لجنة قانونية لتحديد مصدر الخطأ واتخاذ الإجراء المناسب حياله”.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة من المقرر للملك فيصل بن عبد العزيز أثناء توقيعه ميثاق الأمم المتحدة، حيث يظهر بجواره الشخصية الخيالية “يودا”، أحد أبرز أبطال في سلسلة أفلام “حرب النجوم”، مما أثار سخرية كبرى وموجة من الاحتجاجات، أدت إلى سحب النسخ من الأسواق والاعتذار عن الخطأ الفادح.

المصدر: الرياض

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.