قُروش النت وقروشنا

من وقت قصة القِرش والكبل البحري والناس إيدها ع قلبها من هالقصة واللي لحقها من سوء بالخدمة وضعف وبطء بالشبكة.. مو تاري في قروش عينها ع جيوبنا مشان تنهش هالكم قرش اللي بقيانين فيها!



واللي بيّن أنو قُروش النت عاملة تحالف مع قروش الخليوي وحالفين أنو ما يخلو ولا قرش معنا.. وهالمرة من باب العدالة تحت عنوان: «الاستخدام العادل للإنترنت».. بس أي عدالة ما حدا بيعرف؟



هلأ مو ممكن ينقال أنو في خسارة للاتصالات أو لشركات الخليوي لأنها ربحانة من جيوبنا كتيييير.. بس الله وكيلكم ضيقة عين واستغلال وضغط.. يعني مو مكفيهم المليارات اللي عم يربحوها كل سنة من جيوبنا.. لأ لسا بدهم يبتزونا أكتر ويستغلو حاجتنا للنت اللي صار جزء هام من ضرورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمعرفية والعلمية.. ولكل الشرائح الاجتماعية.. وليش لأ طالما هنن صحاب القلم الأخضر بالأخير؟



يعني وقت اشتركنا بالخدمة ع أساس النت مفتوح، وشجعوا الناس ترفع سرعات الاشتراك، ما كان في عدالة وهلأ حِليت العدالة بعيونهم وتغيرت معاييرها وصار بدهم يحطوا حدود للاستخدام ع نظام الشرائح والباقات وكلو بحسابو من جيبة المواطن.. طيب شو وضع العدالة مع حقوق الاشتراك بالنسبة للمواطن المنهوب.. مين بدو يحققلو عدالتو مع الاتصالات..؟



أصلاً ما حدا اعترض ع موضوع عدالة الاستخدام وكل الاعتراضات كانت ع الخدمة السيئة اللي كل مرة كانوا يجيروا سببها لطرف.. وصولاً للقرش المسكين اللي بعدين نفو التهمة عنو وطلع براءة.. لك هاد كلو ما شافو أنو في تعدي ع العدالة والحقوق تبع المواطن؟هلأ النتيجة المتوقعة من ورا عدالتهم، غير أنو ح يحصّلو زيادة مصاري من جيوبنا، فهي أنو بعض المشتركين بالاتصالات ح يستغنوا عن خدماتها ويتوجهو لخدمات شركات الخليوي اللي عم تعمل دعايات ع باقات الجيل الثالث تبعها.. يعني كمان المستفيد من ورا هالعدالة هنن هدول الشركات ع حساب الناس والاتصالات ذاتها..



بس الصراحة شاطرين باختراع المصطلحات الرنانة «الاستخدام العادل للإنترنت» يعني الحمدلله العدالة استوفت كل شروطها بالبلد وما بقي إلا «عدالة استخدام النت»..



وأحلى شي وقت بدهم يقارنو وضعنا مع غيرنا.. لك حبيباتي خلي المقارنات شاملة وخليها بالأحسن مو بالأسوأ.. يعني قارنو متوسط الأجور قبل ما تقارنو الأسعار مثلاً.. وقارنو جودة الخدمات قبل أسعارها كمان.. لك في دول فيها النت مجاني ومن الجيل الرابع والخامس كمان ورغم هيك الأجور فيها من أعلى الأجور.. ممكن تقارنونا مع هدول الدول.. ولا صعبة كتير لأن بدكم تضل حياتنا وأحلامنا مشرحة ومحدودة متل باقاتكم وشرائحكم وخططكم وسياساتكم؟!



لك يعني شو الضرر من ورا الاتصالات المرئية والمسموعة مثلاً حتى بدهم يحجبوها حدا يفهمني؟! غير أنها وسيلة ضغط واستغلال إضافي ع الناس.. خاصة أنو في 6 ملايين لاجئ برات البلد و 5 ملايين نازح جواتها وكل هدول مضطرين يستعينو بوسائل الاتصال والتواصل ليطمنو ع بعضهم البعض.. لك اللي بيسمعهم عم يحكو عن العدالة بيقول أنهم أصحاب براءة الاختراع تبع برمجيات التواصل.. ولا شبكة النت نفسها..!!



ياريت الحكومة تعمم مصطلحاتها ع الكل وع كل شي.. ولا صعبة عليها وع اللي وراها من حيتان وقروش وكروش..لك شرحتو للمواطن وشرشحتو حياتو كمان.. قال عدالة قال؟!





قاسيون - الاقتصاد اليوم