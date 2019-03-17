قيمة الصادرات السورية تتراجع أكثر من 11 مليار دولار في 7 أعوام

وصلت قيمة الصادرات السورية إلى 700 مليون دولار خلال 2017 مقارنةً مع 12 مليار دولار في 2010، بتراجع قيمته 11.3 مليار دولار، بحسب بيانات "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات".



وقالت معاونة مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات سامية المعري إن الصادرات السورية سجلت 3 مليارات دولار في 2012، مبينة أن هذا الانحدار في قيمة الصادرات اشتد بسبب الأزمة.



وجاء كلام المعري خلال ندوة الأربعاء التجاري التي نظمتها "غرفة تجارة دمشق" أمس بالتعاون مع هيئة دعم الصادرات، وعُرض فيها تطور الصادرات من 2010 إلى 2017.



بدوره، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة منار الجلاد أنه لا يكفي دعم المنتج التصديري بالمال، فلا بد من إجراءات أخرى، مبيّناً أن 70% من التصدير في سورية عبارة عن تصدير لمصدرين صغار (حرفيين وورشات وتجار) وهؤلاء لا يصلهم الدعم، حسبما ذكر.



وردت المعري على المداخلات، بأنه تم مؤخراً تخصيص 40 مليار ليرة من الموازنة العامة للدولة، من أجل تحفيز ودعم القطاع الخاص بما فيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بناء على توصية اللجنة الاقتصادية.

وأُحدثت "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" في 2016، حيث جاءت بديلاً عن "هيئة تنمية وترويج الصادرات"، لتكون مهمتها تنمية وترويج الصادرات في الأسواق العالمية.



وقاربت قيمة الصادرات السورية الإجمالية عبر معبر جابر – نصيب الحدودي مع الأردن وحده 13.3 مليار ليرة سورية، خلال 3 أشهر من افتتاحه، بحسب بيان صادر عن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" مؤخراً.



الاقتصاد اليوم