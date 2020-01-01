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قيادي في عصابة “جيش الإسلام” يفتتح مطعما بكلفة 20 مليون دولار في تركيا

افتتح القيادي السابق في “جيش الإسلام” الذي بات منضوياً ضمن فصائل “الجيش الوطني” التابع لتركيا محمد علوش، والذي يعد أيضاً أحد أعضاء “هيئة التفاوض” المعارضة سابقاً، مطعماً بكلفة 20 مليون دولار في تركيا.

وأكدت صحيفة “رأي اليوم” اللندنية أن تكلفة فتح المطعم تجاوزت العشرين مليون دولار وهو مطعم فخم في إسطنبول وأسماه “إيوان”.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهذا المطعم، الذي يتكون من عدة طوابق في حي الفاتح الشهير وسط إسطنبول، حيث وقف علوش متصدراً المحتفلين في افتتاح مطعمه البرجي.

وأكد النشطاء المعارضين في تعليقاتهم أن مصدر أموال علوش، هو الحرب في سورية ومعاناة السوريين، لافتين إلى أن افتتاح هذا المطعم تزامن مع وقت عصيب جداً تمر به المجموعات المسلحة في إدلب.
وأشار الناشطون إلى أن ما يحدث هو “قصة تاجر حرب تحول بين ليلة وضحاها من دارس للشريعة الإسلامية إلى معارض ومن ثم قيادي ينطق باسم المعارضة وأخيراً إلى رجل أعمال يستثمر بأموال الدماء التي أريقت من أبناء جلدته، ويبني ثروة على أنقاض بلد دمره خدمة لأهداف دول كانت تريد السيطرة على سورية”.

كما دعا الناشطون إلى مقاطعة مطعم علوش، وفضح استثمارات القيادي، على اعتبار أنها من الأموال التي سرقها من خلال عمله ونشاطاته السياسية في “جيش الإسلام” ومساهمته في تجويع أهالي غوطة دمشق بعدما سيطرت المجموعات المسلحة عليها.

يشار إلى أنه كثر الحديث مسبقاً عن خلافات بين الفصائل المسلحة التابعة لتركيا شمالي سورية، نتيجة تأخر قوات الاحتلال التركي بتسليمهم رواتبهم الشهرية، الأمر الذي زاد من حالة الغضب بين صفوف هذه المجموعات من مشاريع علوش في تركيا، وغيره من القياديين في هذه المجموعات.