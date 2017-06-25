قيادات عراقية: سيطرة «داعش» لاتتجاوز 500 متر مربع في الموصل القديمة

وسط انحسار كبير لتنظيم «داعش» الإرهابي في المدينة القديمة بالموصل وصل الى500 متر مربع فقط, تواصل القوات العراقية انتزاع ما تبقى من مناطق تحت سيطرة التنظيم.

وفي السياق, أفاد مصدر في الشرطة العراقية، أن القوات العراقية أحكمت سيطرتها بالكامل على منطقة المشاهدة وكنيسة الساعة أكبر كنائس الساحل الأيمن وآخر معاقل «داعش» الإرهابي في منطقة الساعة القديمة وسط البلدة القديمة بالموصل, وذلك بعد اشتباكات عنيفة جداً دامت نحو أسبوع كامل, وتمكنت من قتل ثلاثة قناصين من الجنسية الروسية, مشيراً إلى أن القوات تستعد لتتوجه نحو منطقة الخاتونية لاقتحامها.

من جانبه, ذكر قائد الشرطة الفريق رائد جودت في بيان نقلته وكالة «أنباء الإعلام العراقي» أن قواته سيطرت على منطقة باب البيض في المدينة القديمة بأيمن الموصل, وتواصل تقدمها لتحرير ما تبقى من مناطق.

وقال جودت: إن تنظيم «داعش» الإرهابي خسر 60% من قدراته الدفاعية ومقراته الحيوية بمنطقة الموصل القديمة, مؤكداً أنه من أصل سبعة أحياء تتكون منها منطقة الموصل القديمة، لم يعد التنظيم يسيطر سوى على 3 أحياء منها، هي باب سنجار والفاروق والسرجخانة.

وأوضح أن الطائرات المسيرة قصفت رتلاً لـ «داعش» خلال محاولة الهروب من باب جديد باتجاه السرجخانة وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفهم, فيما ذكر بيان لخلية الإعلام الحربي أن الشرطة العراقية تمكنت من قتل 115 إرهابياً و12 قناصاً وتدمير أوكار لتنظيم «داعش» الإرهابي في الموصل القديمة.

في الأثناء, أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن ثلاثة من أبرز متزعمي تنظيم «داعش» في قضاء تلعفر غرب المحافظة بينهم ما يسمى «رئيس ديوان الجند» في التنظيم قتلوا بقصف جوي استهدف اجتماعاً لهم في أطراف القضاء.في غضون ذلك, أعلنت مصادر عسكرية وأمنية أن القوات المشتركة ستقتحم وسط المدينة القديمة، بعد وصول وحدات من الشرطة العراقية والجيش قرب ما تبقى من جامع النوري فيما تعمل قوات خاصة على إجلاء المدنيين إلى مناطق آمنة.

وأفادت الأنباء أن كل ما تبقى لإرهابيي «داعش» نحو 500 متر مربع وسط المدينة القديمة، يتحصن بداخلها أقل من 200 إرهابي من ضمنهم قناصة وانتحار يون، ومعهم كميات من المتفجرات ومدافع هاون، هذه المعلومات هي آخر ما توصلت إليه قيادة العمليات العسكرية التي أمرت بوقوف قواتها على خط تماس واحد مع جهاز مكافحة الإرهاب لاقتحام قلب المدينة القديمة.

وكالات