قوى العدوان السعودي تواصل قصفها المناطق السكنية باليمن

واصلت قوى العدوان السعودي قصفها المناطق السكنية في عدد من المحافظات اليمنية يوم أمس ملحقة أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.



وذكر موقع المسيرة نت أن طيران العدوان شن 12 غارة على قرية الخسف بمديرية الحزم و4 غارات على مديرية الظاهر في محافظة صعدة و3 غارات على مديرية صرواح في مأرب.



كما قصف مرتزقة العدوان السعودي بقذائف المدفعية مديرية رازح الحدودية في صعدة وقريتي الجربة والشجن بأطراف الدريهمي المحاصرة وأماكن متفرقة من شارع الـ 50 ومنطقة 7 يوليو السكنية في محافظة الحديدة غرب اليمن.



ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن مستخدما مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدميرا كبيرا طال البنى التحتية