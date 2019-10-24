قواعد القبول في برامج «المفتوح» في جامعات القطر

حدد مجلس التعليم العالي آلية قبول الطلاب الراغبين بالتقدم إلى مفاضلة التعليم المفتوح في جامعات القطر لحملة الشهادات الثانوية لتشميل 50 بالمئة لحملة الشهادة من عام 2007 وحتى 2017 ، و35 بالمئة لحملة الشهادات من عام 2000 إلى عام 2006، و15 بالمئة لحملة الشهادات قبل عام 2000 على أن يتم التفاضل فيما بينهم، وفي حال وجود شاغر في إحدى الشرائح الواردة يتم استكمال العدد من الشرائح الأخرى وفق ما يقرره مجلس التعليم المفتوح في الجامعة.



وأصدرت الوزارة قواعد التقدم إلى المفاضلة والأعداد المطلوبة في التخصصات، وبموجب القواعد يقبل الطلاب في البرامج من دون النظر إلى مجموعهم في الشهادة الثانوية، وتقبل الثانويات المهنية الصادرة عن الجهات العامة في سورية أو ما يعادلها وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار الاستيعاب، ويشترط في قبول الطلاب حملة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها أن يكون قد مضى سنتان على حصول الطالب على الشهادة الثانوية على الأقل، وأن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو المهنية المطلوبة للتسجيل في البرامج.



وتقبل شهادة الدراسة الثانوية العامة غير السورية المعادلة للشهادة الثانوية العامة السورية وفقا لنظام تعادل الشهادات الثانوية المعتمد في وزارة التربية على أن يتم حساب المعدل وفق الأسس المعتمدة للقبول أو المفاضلة العامة في الجامعات الحكومية.



وفيما يخصُ ذوي الاحتياجات الخاصة يقبل ما لا يزيد على 5 طلاب في كل اختصاص في برامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاصة على أن يتم تحديد نوع الإعاقة ونسبتها وفق الأسس المعتمدة في المفاضلة العامة.



كما يقبل ما لا يزيد على 15 طالباً في كل اختصاص في برامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية من الطلاب ذوي العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي العصابات الإرهابية أو العناصر المعادية وهم أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء، وجرحى العجز الكلي والجزئي، وجرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياط، وأبناء جرحى العجز الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 70 بالمئة، وأبناء المفقودين وأزواجهم، ويتم التفاضل على أساس مجموع درجات الثانوية المطلوبة بعد طرح درجة الديانة، على أن يتقدموا بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً.



مع وجود تعليمات وقواعد تتعلق بالطلاب العرب والأجانب بما فيها تسديدهم مبلغ 300 دولار في حساب الجامعة لدى التجاري السوري، وأن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها ومضى سنتان على حصوله عليها، كما يقبل نسبة 5 بالمئة من خريجي المعاهد التقانية المتفقة مع الاختصاص.



و بيّنت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني أنه من المقرر الإعلان عن المفاضلة في جامعة دمشق اليوم أو غداً كأقصى حد، مشيرة إلى أن العدد المحدد لأعداد الطلاب في دمشق يفوق 5 آلاف طالب وطالبة في مختلف البرامج، مع قبول أعداد إضافية لذوي الشهداء والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب العرب والأجانب وخريجي المعاهد التقانية.



وأضافت: تم تحديد الأعداد بـ5300 طالب وطالبة في جامعة دمشق تشمل برنامج الدراسات القانونية في الحقوق بمعدل 1000 طالب وطالبة، والدراسات الدولية والدبلوماسية في العلوم السياسية بمعدل 500 طالب، والترجمة في اللغة الإنكليزية ضمن كلية الآداب بمعدل 500 طالب مع ضرورة تحقيق 70 بالمئة بمادة اللغة الإنكليزية، وحددت أعداد برنامج الإعلام بـ500 طالب ومعدل 70 بالمئة بالنسبة للغة العربية، و60 بالمئة للغة الإنكليزية (المادة الاختصاصية).



وحددت أعداد برنامج المحاسبة في كلية الاقتصاد بـ800 طالب، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعدل 800 طالب، كما حددت أعداد برنامج رياض الأطفال بـ 700 طالب، ودبلوم التأهيل التربوي بـ500 طالب وطالبة، مع استكمال بقية الأعداد بمختلف برامج التعليم المفتوح في الجامعات حسب البرامج ومعدل مادة التخصص.



الوطن