قوارض حية و جرذان تتسبب بإغلاق فرن خاص وإحالة صاحبه إلى القضاء

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس فرن خاص ضمن المدينة بسبب مشاهدة قوارض حية وجرذان داخله إضافة إلى تلاعبه في وزن ربطة الخبز.



وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس المهندس حسام الدين أنه “خلال جولته في أرجاء المخبز تم مشاهدة قوارض حية وجرذان داخل الفرن وأوساخ، ناتجة عن بواري الصرف الصحي الموجودة أسفل الفرن”.



وبيّن حسام الدين أن “المخبز كان يقوم ببيع الخبز بوزن 1000 غ للربطة الواحدة أي بنقص 300 غ عن الوزن النظامي” مضيفاً “وكان يقوم القائم بالعمل بنقع الخبز بالماء”.



وأشار مدير التجارة الداخلية إلى أنه ” تم ضبط وحدات وزنية فئة 1 كغ ناقصة الوزن ومتلاعب بها”.



وعن الإجراءات المتخذة بحق المخبز، أفاد المهندس حسام الدين أنه “تم تنظيم ضبط عدلي بحق المخالف، وإحالته للقضاء المختص وإغلاق المخبز المذكور لمدة شهر”.



يُشار إلى أنه يوم أمس الأحد، ضبطت مديرية التجارة الداخلية في طرطوس معملاً للحمص الناعم يحتوي على 1700 كيس حمص تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها.



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