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قواتنا تضبط سيارة ذخيرة تركية على محور الصبورة ـ أثريا

 في كمين محكم وبعمق 1 كيلومتر في المناطق التي يسيطر عليها إرهابيو داعش تمكنت قواتنا المسلحة من ضبط سيارة تحمل لوحات وأوراقاً تركية من نوع أي سوزو محملة بكميات كبيرة من الأسحة والذخيرة في منطقة وادي العذيب على محور الصبورة أثريا.
. السيارة محملة بـ 5516 طلقة مدفع 23 مضاد للطيران و 111760 طلقة بي كي سي وعدد من قوذاف آر بي جي
 كما استهدفت وحدات من قواتنا المسلحة تجمعات الإرهابيين في قرية جوالك ومناطق : الباردة – الحزوري – البايكي – حوش الزبادي – والمهيمن بريف حمص الشمالي وأوقعت قتلى ومصابين في صفوفهم ، ودمرت مقر قيادة للإرهابيين بمن فيه شرق قرية الغجر بالرستن.

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