قواتنا تحرر 11 قرية وبلدة شمال شرق حلب كانت تحت سيطرة داعش

مصدر عسكري: تواصل وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة عملياتها بنجاح في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب و تحكم سيطرتها على تل أيوب و تل أحمر , كما تستعيد / 11 / بلدة و قرية هي : رسم الكروم – حميمة كبيرة – حميمة صغيرة – أم زليلة غربية – أم زليلة شرقية – حزازة –العاصمية – الكرين – زبيدة – خساف –المبعوجة و تسيطر على / 7 كم / جديدة من اوتستراد حلب الرقة الدولي و تقضي على المئات من تنظيم داعش الإرهابي و تدمر / 7 / سيارات مفخخة و تبطل مفعول أكثر من / 2000 / لغم ، و تستولي على / 2 / عربة كوبرا مدرعة صناعة تركية كما تدمر / 3 / دبابات و / 9 / سيارات / 4 / منها مزودة برشاشات 23 و / 5 / مزودة برشاشات 14,5 وسيارتي ذخيرة و مربض مدفعية 130 و تقضي على طاقمه كما تسقط / 4 / طائرات مسيرة / 3 / منها مزودة بقنابل .