قوات هادي تستعيد 4 مواقع استراتيجية في الحديدة

سيطرت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على مواقع استراتيجية في محافظة الحديدة غربي اليمن.



وقال مصدر عسكري في المحافظة، أمس الخميس إن "قوات الرئيس هادي استعادت، 4 مواقع استراتيجية مطلة على قرية السقف جنوب مديرية التحيتا في محافظة الحديدة، عقب عملية التفاف على مواقع لمسلحي جماعة أنصار الله، خلفت قتلى وجرحى"​​​.

وأشار إلى أن "القوات الحكومية مدعومة بطيران التحالف تواصل التقدم باتجاه مركز مديرية التحيتا جنوب الحديدة، عقب سيطرتها على ميناء ومنطقة الحيمة وقريتي الغويرق والبقعة في ذات المديرية".

كما أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء بأن طيران التحالف شن 5 غارات على أطراف مديرية حيس، واستهدف بـ 3 غارات أخرى مزارع في مديرية التحيتا، ألحقت أضرارا مادية.

من جهة أخرى، شن الحوثيون قصفا على مواقع للجيش السعودي في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأفاد مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بأن قصفا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية نفذه مسلحو أنصار الله على مواقع وتجمعات للجيش السعودي في قرية الخوبة الشمالية وقلل الشيخ وجبل ملحمة في جيزان.

وأضاف أن "مسلحي أنصار الله نصبوا كمينين بعبوتين ناسفتين لآليتين عسكريتين تابعتين لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي غرب موقع السديس في قطاع نجران".

كذلك، استهدف مسلحو جماعة أنصار الله مدينة صناعية سعودية في قطاع جيزان بصاروخ باليستي.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة إن "القوة الصاروخية قصفت فجر اليوم الجمعة 18 مايو، مدينة جيزان الاقتصادية بصاروخ باليستي من طراز بدر 1​​​.

يأتي ذلك عقب استهداف مسلحي أنصار الله قاعدة الملك فيصل العسكرية في جيزان، يوم الثلاثاء الماضي، بصاروخ من ذات النوع.

يذكر أن "بدر 1" هو صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب وتبلغ سرعته 4.5 ماخ.



المصدر: وكالات