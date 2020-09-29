قوات سوريا الديمقراطية تعتقل رئيس مكتب الدفاع الذاتي في دير الزور

اعتقلت قوية سوريا الديمقراطية, أول أمس الأحد, رئيس مكتب واجب الدفاع الذاتي في دير الزور, بعد استدعائه للتحقيق.



وبحسب وسائل إعلام المنطقة الشرقية اعتقلت الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية محمد الحسن الملقب أبو ليلى, رئيس مكتب واجب الدفاع الذاتي في دير الزور, بعد استدعائه للتحقيق في مدينة الشدادي بريف الحسكة.



مضيفة أن الأخير نقيب منشق عن الجيش السوري وينحدر من بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي, حيث واصلت القوات لليوم الثاني احتجازه, بذريعة اتهامه بتحريض أبناء العشائر العربية في وجه الإدارة الذاتية.



وشهدت العديد من مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي في الأسابيع الماضية حالة من النقمة الشعبية والاحتجاجات ضد ممارسة قوات سوريا الديمقراطية وحملة الاعتقالات والتضييق المتبع, وسط اتهامات للأخيرة بالمسؤولية عن قتل عدد من وجهاء القبائل بينهم استهداف وجهاء عشيرة العكيدات في تموز الماضي, وقتل مطشر حمود جدعان الهفل وإصابة ابن شقيقه الشيخ إبراهيم خليل الهفل في هجوم مسلحين قرب حاجز للأخيرة في الحوايج.







وكالات