قوات روسية تقيم مقراً عسكرياً في «الشيخ مقصود»

أقامت القوات الروسية مقراً عسكرياً في أحد الأحياء التي تسيطر عليه «وحدات حماية الشعب» ذات الأغلبية الكردية، التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» في مدينة حلب، بهدف مراقبة الأوضاع الأمنية داخل الحي.

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة، عن نشطاء أكراد، أن قوات عسكرية روسية أقامت لها مقراً في حي الشيخ مقصود الغربي بمدينة حلب الذي تسيطر عليه «وحدات حماية» الشعب» وذلك في شارع العشرين الواصل بحي الأشرفية، وأن مجموعة من الشرطة العسكرية الروسية شوهدت تتجول في الحي يوم الثلاثاء 27 كانون الأول.

ويتمركز في المقر الجديد نحو 15 جندياً روسياً مهمتهم مراقبة الأوضاع الأمنية داخل الحي، بالتعاون مع «وحدات الحماية» و«وحدات حماية المرأة» التابعتين للديمقراطي.

وذكر أحد سكان حي الهلك بحلب، ويدعى عمر الغلي، أن عناصر مع القوات الروسية والتي دخلت الحي منذ أيام وزعت مساعدات على المدنيين في حي الهلك الذي سيطرت عليه «وحدات الحماية» بعد انسحاب الميليشيات المسلحة منه، واحتوت المساعدات على سكر وأرز ومرتديلا.

من جانبه، أكد الصحفي مصطفى عبدي، إنشاء مقر لعسكريين روس في حي الشيخ مقصود الغربي.

وأضاف: إن مسألة إنشاء القوات الروسية مقرات أمنية في حي الشيخ مقصود يعتبر أمراً مهماً، خاصة وأن الروس هم طرف ضامن لتطبيق اتفاق الهدنة الموقع مؤخراً.

وحسب المواقع، فإنه من المتوقع افتتاح مقر ثان للقوات الروسية في حي الشيخ مقصود الشرقي خلال الأيام القليلة القادمة.

المصدر: الوطن+ وكالات