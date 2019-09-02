قوات حزب الله تدمر آلية عسكرية إسرائيلية ومقتل وإصابة من فيها

أعلن حزب الله عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة أفيفيم شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود مع لبنان ومقتل وإصابة من فيها.



وقال الحزب في بيان له إنه عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر اليوم قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها.



واعترفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقوع إصابات جراء استهداف مقاتلو الحزب لإحدى آلياتها العسكرية شمال فلسطين المحتلة وقالت إن قذائف مضادة للدروع أصابت قاعدة ومركبات عسكرية في أفيفيم لكنها فرضت حظرا للنشر حول خسائرها في العملية.



من جهتها أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خراج بلدات مارون الراس وعيترون ويارون بأكثر من 40 قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة.



وأوضح البيان أن القصف الإسرائيلي أدى إلى اندلاع حرائق في أحراج البلدات التي تعرضت للقصف.



وكانت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت بأن أطراف بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل تتعرض لقصف من العدو الإسرائيلي بينما أفاد مراسل المنار بأن العدو أطلق قنابل فوسفورية وحارقة على البلدة.



وحسب وسائل إعلام العدو الإسرائيلي فإن أجواء من الذعر والتوتر تسيطر على المستوطنين شمال فلسطين المحتلة.



وأشارت إلى أن مروحيات تنقل إصابات إلى مستشفى زيف في صفد كما أعلن مطار بن غوريون عن تغيير مسارات رحلات عدة.