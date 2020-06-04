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قوات الوفاق تسيطر على مطار طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية انتزاع السيطرة على مطار طرابلس الدولي، من قوات الجيش الوطني بقيادة حفتر.


وقال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، إن قواته سيطرت على المطار، مضيفاً أن قوات الجيش الوطني الليبي انسحبت باتجاه قصر بن غشير.


وكانت قوات الوفاق بدأت صباح امس اقتحام مطار طرابلس الدولي بحذر، زاعمة وجود كميات كبيرة من الألغام.


ومطار طرابلس، كان مطاراً دولياً يخدم العاصمة الليبية، ويبعد عنها حوالي 27 كم، ويقع في منطقة قصر بن غشير، لكن تم إغلاقه وإيقاف العمل فيه منذ عام 2014، نظرا للأضرار الكبيرة التي لحقت به نتيجة اشتباكات حينها، وقد جرى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية.