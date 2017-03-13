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قوات النظام السعودي تقتل شابا بإطلاق النار عليه في القطيف

قتلت قوات النظام السعودي شابا بعد إطلاق النار عليه في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.

وزعمت وزارة داخلية النظام السعودي أن عناصرها ” تعرضوا لإطلاق نار لدى ملاحقتهم مطلوبين في حي المسورة ببلدة العوامية فردوا بإطلاق النار وأصابوا الشاب وليد العريض نقل على أثرها إلى المستشفى وتوفي لاحقاً متأثرا بإصابته”.

ويعاني سكان المنطقة الشرقية الغنية بالنفط من الظلم والاضطهاد والتهميش ويطالبون بالعدالة والتوزيع المتساوي للثروة وهو ما يقابله النظام السعودي بالقمع والاستبداد الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المحتجين واعتقال عدد كبير منهم وزجهم في السجون من دون أي محاكمة.

وكالات

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