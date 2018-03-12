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قوات الغزو التركية تعلن عن تصفية 3300 مسلح منذ بدء هجومها على عفرين

 

أعلن مقر قيادة القوات المسلحة التركية الاثنين، أن قواته تمكنت من تصفية 3347 عنصرا من حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية و"داعش" منذ بدء عملية غصن الزيتون.

وقال مقر القيادة التركية: "قتل 3347 عنصرا من المنظمات الإرهابية منذ بدء عملية غصن الزيتون في عفرين، ولا تزال العملية مستمرة بشكل ناجح". وقد أعلن المقر يوم الأحد عن تصفية 3291 مسلح ومقتل 42 عسكريا تركيا في عفرين.

وكان القيادة التركية قد أعلنت في 20 يناير الماضي عن بداية عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف الوحدات الكردية، في الوقت الذي دانت فيه دمشق أعمال تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تعد جزءا لا يتجزأ من سوريا. ودعت موسكو كل أطراف النزاع إلى احترام وحدة الأراضي السورية.

المصدر: نوفوستي


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