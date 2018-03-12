قوات الغزو التركية تعتزم استخدام ذخائر جديدة في عفرين

وأكد الوزير اليوم، في تصريح إلى وسائل الإعلام التركية على هامش مراسم افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، أن آخر التجارب لبعض المنتجات ستجرى في نهاية أبريل المقبل، ثم ستسلم تلك الذخائر إلى القوات التركية.

وأكد الوزير اليوم، في تصريح إلى وسائل الإعلام التركية على هامش مراسم افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018"، أن آخر التجارب لبعض المنتجات ستجرى في نهاية أبريل المقبل، ثم ستسلم تلك الذخائر إلى القوات التركية.