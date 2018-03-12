قوات الغزو التركية تخنق جيب عفرين

لم يبق سوى كيلومترات قليلة ــ حتى ليل أمس ــ تفصل القوات التركية والفصائل المسلحة العاملة معها ضمن عملية «غصن الزيتون»، عن إطباق حصار كامل على مدينة عفرين والمناطق الخاضعة لسيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية حولها. بلدتان فقط، هما قرزيحل وعين دارة، تتوسطان القوات المهاجمة، كبوابة وحيدة لعفرين، آيلة الى الإغلاق خلال وقت قصير جداً.

التطور الأخير جاء بعد تقدم قوات الاحتلال التركي، من محيط كفرجنة نحو مريمين باتجاه جبل قرزيحل، بالتوازي مع زحفها من محيط جنديرس، على طول الوادي الموصل إلى أطراف عفرين الجنوبية. وترافق التقدم السريع للقوات التركية مع وصول تعزيزات تركية جديدة إلى لواء اسكندرون وولاية كلّس، قبل أن تدخل إلى محاور القتال ضد «الوحدات» الكردية. ولم يصدر في المقابل تصريحات واضحة من جانب «الوحدات» عن الوضع الميداني، وخاصة مع وجود العديد من مقاتليها في قرى ريف حلب الشمالي، خارج منطقة عفرين التي تتجه لتقع تحت الحصار التركي.