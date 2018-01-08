قوات الجيش تفك الحصار عن إدارة المركبات
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قوات الجيش تفك الحصار عن إدارة المركبات

تمكنت قوات الفرقة الرابعة في الجيش العربي السوري من فك الحصار عن قوات الجيش المحاصرة داخل إدارة المركبات العسكرية في منطقة حرستا بالغوطة الشرقية، وتم إخلاء جنود الجيش المصابين من المنطقة وإدخال المؤن والذخائر، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع المجموعات المسلحة، افضت لقتل وجرح العديد من مسلحيها فضلا عن اسر آخرين.
هذا وتعمل قوات الجيش حاليا على توسيع رقعة الامان حول إدارة المركبات وسط قيام سلاح المدفعية باستهداف مركز لنقاط انتشار المسلحين ومواقعهم في المنطقة المحيطة.

 

الاعلام الحربي المركزي

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