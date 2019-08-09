قوات الجيش تسيطر على بلدة الصخر ـ تل الصخر ، صوامع الجيسات في ريف حماة الشمالي

مصدر عسكري:بكفاءة عالية تتابع قواتنا العاملة في ريف حماة الشمالي تنفيذ مهامها القتالية ضد جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة المتمركزة في تلك المنطقة، فبعد معارك ضارية تمكنت القوات المكلفة بتنفيذ المهمة من دك تجميعات الإرهابيين، واقتحام معاقلهم الأكثر تحصيناً ومقراتهم القيادية، واستعادة السيطرة على كل من / بلدة الصخر ـ تل الصخر ، صوامع الجيسات /، وما تزال تتابع فلول المسلحين الفارين موقعة في صفوفهم خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.