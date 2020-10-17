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قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها يقطعون مياه الشرب مجدداً عن مدينة الحسكة وريفها

قطعت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين مجدداً المياه عن مدينة الحسكة وريفها الغربي بعد إيقافهم تشغيل محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين ليحرموا نحو مليون شخص من مياه الشرب.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين قاموا أمس بإيقاف تشغيل محطة علوك ومنع عمال المؤسسة من الدخول لتشغيلها مشيرا إلى أن المحطة قبيل إيقاف تشغيلها كانت تعمل بشكل اعتيادي وأن التيار الكهربائي يغذي مشروع علوك من الشبكة الكهربائية القادمة من محطة كهرباء الدرباسية.

وكانت مؤسسة المياه قامت أمس الأول بتركيب محولتين كهربائيتين وغاطسين للآبار في مشروع مياه علوك بريف رأس العين مقدمتين من فرع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف تحسين عمليات الضخ وزيادتها.

ويعتبر مشروع مياه علوك بريف رأس العين الشرقي المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لنحو مليون نسمة في الحسكة وتعرض في فترات سابقة للتوقف نتيجة الاعتداء على المحطة من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين.