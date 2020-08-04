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قوات الاحتلال التركي تجدد اعتداءاتها على قرى المدنيين في ريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التابعة لها اعتداءاتها بالصواريخ على القرى في ناحية أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي متسببةً بأضرار في منازل المدنيين.


حيث ذكرت وكالة “سانا” السورية مساء أمس أن “قصفاً صاروخياً نفذته قوات الاحتلال التركي والمجموعات المسلحة التي تدعمها استهدف عدداً من القرى الآمنة منها تل حرمل والنويحات وخضرواي غرب بلدة أبو راسين في ريف الحسكة الشمالي الغربي تبعه اعتداء برمايات متقطعة بسلاح المدفعية والرشاشات الثقيلة ما تسبب بأضرار مادية كبيرة بممتلكات الأهالي ومنازلهم”.


وأصيبت امرأة الأسبوع الفائت باعتداء مماثل بالقذائف الصاروخية والأسلحة الرشاشة على بلدة أبو راسين في حين وقعت أضرار مادية في ممتلكات الأهالي والبنى التحتية في قرية الطويلة في ريف تل تمر في اعتداء مماثل.


وقضى الأسبوع الفائت أيضاً 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها المجموعات المسلحة في ريف الحسكة الشمالي الغربي.


ويؤكد مراقبون بأن قوات الاحتلال التركي تدفع المجموعات المسلحة في شمال سورية إلى القيام بأعمال عنف وانتهاكات بحقوق المدنيين هناك بهدف دفعهم لترك قراهم وجلب عوائل المسلحين التابعين لتركيا لتسهيل عملية التغيير الديموغرافي في المنطقة.