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قوات الاحتلال الأمريكي تُدخل عشرات الصهاريج الفارغة إلى سورية لسرقة النفط السوري

قوات الاحتلال الأمريكي تُدخل عشرات الصهاريج الفارغة إلى سورية لسرقة النفط السوري

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم رتلاً جديداً من عشرات الصهاريج والشاحنات إلى حقل تل عدس النفطي لسرقة النفط السوري وتهريبه إلى خارج البلاد.

وذكرت وكالة “سانا” السورية أن 104 آليات معظمها صهاريج لنقل المحروقات وشاحنات ترافقها آليات عسكرية أمريكية من نوع “همر” دخلت الأراضي السورية بشكل غير شرعي قادمة من شمال العراق واتجهت إلى حقل تل عدس النفطي الذي تستخدمه قوات الاحتلال لتعبئة الصهاريج بالنفط السوري لسرقته ونقله إلى خارج البلاد.

وفي العاشر من الشهر الجاري أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي قافلة جديدة من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز مناطق انتشارها في شمال شرق سورية حيث أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية يوم أمس بأن تلك القوات بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لا شرعية في ريف دير الزور الشرقي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه حالة التوتر في مناطق شرق الفرات السوري بعد إعلان عدد من العشائر السورية عن بدء المقاومة الشعبية ضد وجود الاحتلال الأمريكي و”قسد” المدعومة منه بسبب انتهاكاتهم المتواصلة وسرقة النفط السوري واغتيال عدد من شيوخ العشائر في ريف دير الزور.