قوات الاحتلال الأمريكي تختطف عدداً من المدنيين في ريف دير الزور

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي انتهاكاتها لحقوق المدنيين في مناطق شرق الفرات السوري حيث قامت أول أمس بالتعاون مع مجموعات من “قسد” بمحاصرة المنطقة الواقعة بين قرية الصور ومدينة البصيرة في ريف دير الزور الشمالي واعتقال عدد من الأهالي.



وذكرت وكالة “سانا” السورية أن قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات من “قسد” أقدموا على محاصرة المنطقة الواقعة بين قرية الصور ومدينة البصيرة وداهموا منازل المدنيين فيها وقاموا بعمليات تفتيش واعتقال عدد من السكان.



وأشارت الوكالة إلى أن مجموعات من قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات “قسد” مدججة بالسلاح منعوا الأهالي من الدخول والخروج إلى منازلهم وأحيائهم تحت تهديد السلاح لحين الانتهاء من عمليات المداهمة.



ونفذت مروحيات تابعة لقوات “التحالف الأمريكي” في الثاني والعشرين من الشهر الماضي إنزالاً على قرية الشحيل في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد تطويق القرية من قبل مجموعات “قسد” واختطفت شخصاً من منزله في حي الشبكة بالقرية وقادته إلى جهة مجهولة.



يشار إلى أنه منذ أن أعلنت “قسد” القضاء على تنظيم “داعش” في المناطق التي تسيطر عليها، تشهد تلك المناطق حملات مداهمات واعتقالات وخطف للمدنيين من قبل “قسد” والاحتلال الأمريكي وذلك دون الإفصاح عن أسباب الاعتقالات.