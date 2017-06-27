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قوات الأمن المغربية تقوم بتفريق مظاهرة في الحسيمة

استخدمت قوات الأمن المغربية القوة لتفريق مظاهرة أمس في مدينة الحسيمة شمال البلاد التي تشهد موجة احتجاجات شعبية منذ أشهر.

ونقلت فرانس برس عن سكان في المنطقة قولهم إن “قوات الأمن انتشرت بأعداد كبيرة واستخدمت القوة لتفريق تجمع كبير كان مقررا في الحسيمة تلبية لنداء اطلقه الحراك الشعبي في المدينة للمطالبة بالإفراج عن قادته وأنصاره الموقوفين”.

إلى ذلك ذكر صحفي محلي طالبا عدم نشر اسمه أن متظاهرين أتوا من المناطق المجاورة ولا سيما من امزورن وتماسين ولكنهم منعوا من الوصول إلى الحسيمة موضحا أن قوات الأمن تعرضت للمتظاهرين الذين أرادوا التوجه إلى الحسيمة واعتقلت العشرات منهم.

وتشهد مدينة الحسيمة موجة احتجاجات غاضبة منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في تشرين الأول من العام الماضي دهسا تحت شاحنة نفايات عندما كان يحاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة.

وكالات

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