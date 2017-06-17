قوات الأمن المغربية تستخدم العنف لتفريق مظاهرة في الحسيمة

استخدمت قوات الأمن المغربية العنف لتفريق مظاهرة في مدينة الحسيمة شمال البلاد التي تشهد موجة احتجاجات شعبية منذ أشهر.



وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن شهود عيان أن عشرات الأشخاص خرجوا الليلة الماضية للتظاهر في أحد شوارع الحسيمة لكن قوات الأمن المغربية اعتدت عليهم بالضرب واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح بينهم نساء.



وتشهد مدينة الحسيمة موجة احتجاجات غاضبة منذ مقتل بائع السمك محسن فكري في تشرين الأول من العام الماضي دهسا تحت شاحنة نفايات عندما كان يحاول إنقاذ بضاعة له صادرتها الشرطة.