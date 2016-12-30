قوات الأمن المصرية تلقي القبض على خلية إرهابية في محافظة الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية مصر القبض على خمسة أشخاص هم أعضاء في خلية إرهابية على اتصال بتنظيم داعش الإرهابي ومقيمون بمدينة العاشر في محافظة الشرقية.



وأفاد موقع اليوم السابع المصري بأن متزعم الخلية طالب بالمعهد العالي للهندسة عمل على استقطاب 20 عضوا بالخلية الإرهابية من محافظات الشرقية والدقهلية والغربية وأسيوط للقيام بأعمال تخريبية مشيرا إلى أن قوات الأمن ضبطت بحوزة الإرهابيين أسلحة ومطبوعات.



إلى ذلك كشفت مصادر أمنية أنه تم ضبط 3 معامل لتصنيع المواد المتفجرة بمدن بلبيس والعاشر من رمضان والسنبلاوين.



وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض قبل نحو عشرين يوما على خلية من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في القاهرة كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في مدينة العاشر من رمضان.

وكالات