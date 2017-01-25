قوات الأمن اللبنانية تضبط براداً يحتوي أجهزة خليوي متوجهة إلى إرهابيين في سجن رومية

ضبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية براداً يحتوي أجهزة خليوي كانت معدة لتسليمها إلى إرهابيين في سجن رومية.



وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان اليوم أنه تم العثور داخل البراد على تسعة أجهزة هواتف خليوي وشواحن وسماعات ووصلات “يو اس بي”.



وأشار البيان إلى توقيف شخصين أوصلا البراد إلى السجن مبينا أن التحقيق جار بإشراف القضاء المختص لمعرفة الأشخاص الذين يقفون وراء تسريب هذه الأجهزة إلى موقوفين داخل سجن رومية.



يشار إلى أن سجن رومية يحوي العديد من الإرهابيين من المجموعات الإرهابية كافة والتي تم إلقاء القبض عليها في لبنان.

وكالات