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قوات الأمن القرغيزية تعتقل إرهابيا تدرب في سورية

اعتقلت قوات الأمن في قرغيزيا أحد أعضاء منظمة إرهابية دولية بعد تلقيه تدريبات في سورية على القيام بأعمال إرهابية.

وأشارت هيئة الأمن القرغيزي في بيان لها اليوم إلى ان الإرهابي يحمل الجنسية القرغيزية وتم اعتقاله في إطار عملية مشتركة بين هيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية.

وتم فتح قضية جنائية وفقا لمواد القانون الجنائي بحيازة الأسلحة غير المشروعة والمشاركة في النزاعات المسلحة أو الأعمال العسكرية على أراضي دولة أجنبية أو اجتياز التدريبات القتالية أو المشاركة في الأنشطة المنظمة المتطرفة المحظورة.

وكانت الأجهزة الأمنية القرغيزية اعتقلت العشرات من الإرهابيين خلال الأشهر الماضية في إطار قوانين مكافحة الإرهاب والتطرف في البلاد.

المصدر: سانا

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