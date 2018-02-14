قوات الأمن التونسية تفكك شبكة تقوم بتسهيل سفر إرهابيات إلى سورية

فككت قوات الأمن التونسية شبكة تقوم بتسهيل سفر فتيات إرهابيات إلى سورية من أجل انضمامهن إلى التنظيمات الإرهابية فيها.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها نقلته وسائل اعلام تونسية إن “الشبكة المذكورة تنشط بين ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسوسة حيث تم إلقاء القبض على 40 من عناصرها تتراوح أعمارهم بين 22 و29 سنة في ولاية القيروان”.